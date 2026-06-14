Системы ПВО за ночь сбили над Россией 249 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 249 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты ликвидировали в период с 20:00 до 7:00 по московском у времени. Военные перехватили и уничтожили беспилотники в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областях, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря.

По данным Росавиации, на фоне налета беспилотника во некоторых городах ввели ограничения на полеты. Временно перестали выпускать рейсы воздушные гавани Костромы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги и Тамбова.

Ранее системы противовоздушной обороны поразили более 100 БПЛА за 13 часов. Их сбили в Краснодарском крае, Московском регионе, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской и других областях.