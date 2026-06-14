Топливный объект загорелся в Ярославской области из-за атаки БПЛА

Украинские боевики атаковали Ярославскую область с помощью беспилотников, в результате произошел пожар на промышленном объекте по хранению топлива. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Михаил Евраев.

«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы», — отметил он.

По его словам, обошлось без пострадавших. В Ярославле восстановили движение по трассе на выезд в сторону Москвы, а также на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Евраев также предупредил жителей, что при обнаружении фрагментов БПЛА к ним нельзя приближаться, а также возле них не следует пользоваться телефонами. При обнаружении осколка необходимо обратиться в экстренные службы.

Всего в ночь на 14 июня над регионами сбили 249 украинских беспилотников. Налеты отразили в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской и других областях.