Жительница Шебекина получила ранение в ходе третьего обстрела ВСУ за сутки

Гладков заявил о раненой жительнице Шебекина после третьего обстрела ВСУ за день

Украинские боевики в третий раз за воскресенье, 6 октября, обстреляли город Шебекино. В ходе последней атаки ранения получила местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что пострадавшая получила баротравму. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи забрала женщину в больницу Белгорода для оказания помощи.

Также в ходе обстрела в одном из социальных объектов в городе выбило все стекла. Окончательные последствия атаки украинских боевиков сотрудники администрации и оперативных служб города уточнят утром.

Украинские боевики дважды обстреляли Шебекино за сегодняшний день. В ходе первой атаки ранение ноги и минно-взрывную травму получила местная жительница, попавшая под удар украинского беспилотника.

Еще один дрон залетел в окно жилого дома в селе Козьмодемьяновка. В этот момент в помещении находился 13-летний подросток. Но он получил незначительные травмы, и помощь врачей ему не понадобилась.

В ходе второго обстрела Шебекина упавшие снаряды повредили два многоквартирных дома и автомобиль.