Мирная жительница Шебекина пострадала из-за атаки ВСУ

Мирная жительница Шебекина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона.

Пострадавшей оказали необходимую помощь.

В селе Муром украинские БПЛА уничтожили жилой дом, еще одно домовладение получило серьезные повреждения.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами. Два БПЛА сбили над Курской областью, еще по одному дрону — над Белгородской и Воронежской областями.