Атаки ВСУ повредили три дома в Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекина и атаке на село Ясные Зори

Украинские боевики атаковали город Шебекино и село Ясные Зори в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, среди мирных жителей никто не погиб и не пострадал. Но в ходе обстрела повреждения получили два многоквартирных дома в Шебекине, где осколки выбили окна и посекли фасады.

Кроме того, один из снарядов повредил легковой автомобиль. После атаки со стороны границы в городе загорелась сухая трава.

По селу Ясные Зори украинские боевики запустили беспилотники. Один из дронов врезался в многоквартирный дом и вызвал пожар на балконе одной из квартир. Оперативно прибывшие на место пожарные потушили пламя.

Это вторая атака ВСУ на Шебекино и входящих в городской округ населенных пунктов за воскресенье, 6 октября. Ранее Гладков заявил, что один из запущенных украинскими боевиками беспилотников влетел в окно дома в селе Козьмодемьяновка. В результате незначительные травмы получил 13-летний подросток.

Также от атаки беспилотника осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму получила жительница Шебекина. Бригада скорой помощи забрала пострадавшую женщину для госпитализации в больницу Белгорода.