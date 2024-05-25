Жительница Шебекина получила осколочные ранения после атаки дрона ВСУ

Украинские националисты нанесли удар дроном-камикадзе по Шебекину, пострадала мирная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе. Он сдетонировал после падения на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином. В результате взрыва пострадала мирная жительница, у нее осколочные ранения нижней и верхней правых конечностей, а также контузия», — написал он.

Гладков отметил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшую в белгородскую городскую больницу № 2.

«Также повреждения получил легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы», — добавил глава Белгородской области.

Ранее в субботу ВСУ еще дважды атаковали Шебекино беспилотными летательными аппаратами, пострадали промышленное и сельскохозяйственное предприятия.