Жительница Шебекина получила осколочные ранения после атаки дрона ВСУ
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал Шебекино, пострадала местная жительница
Украинские националисты нанесли удар дроном-камикадзе по Шебекину, пострадала мирная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе. Он сдетонировал после падения на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином. В результате взрыва пострадала мирная жительница, у нее осколочные ранения нижней и верхней правых конечностей, а также контузия», — написал он.
Гладков отметил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшую в белгородскую городскую больницу № 2.
«Также повреждения получил легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы», — добавил глава Белгородской области.
Ранее в субботу ВСУ еще дважды атаковали Шебекино беспилотными летательными аппаратами, пострадали промышленное и сельскохозяйственное предприятия.