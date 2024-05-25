Упавший дрон пробил крышу промпредприятия в Шебекине
Гладков: украинский БПЛА пробил крышу корпуса промпредприятия в Шебекине
Утром 25 мая ВСУ дважды атаковали город Шебекино беспилотниками. ОБ этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия», — уточнил он.
Повторный удар дроном, добавил Гладков, частично повредил оборудование предприятия. На место уже выехали сотрудники оперативных служб. Пострадавших среди мирных жителей нет.
В селе Ясные Зори из-за атаки БПЛА загорелось сельскохозяйственное предприятие. Пожар оперативно ликвидировали. Среди населения никто не пострадал.