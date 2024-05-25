Сельхозпредприятие загорелось после атаки дрона ВСУ под Белгородом
Гладков: в селе Ясные Зори после атаки БПЛА ВСУ загорелось сельхозпредприятие
Украинские военные беспилотником нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали село Ясные Зори Белгородского района, после сброса взрывного устройства повреждения получила кровля здания сельхозпредприятия. Внутри здания началось возгорание, пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг. На мессе работают экстренные службы», — написал он.
Гладков уточнил, что среди местного населения никто не пострадал.
Днем ранее, 24 мая, националисты выпустили по селу Новая Таволжанка 25 снарядов из реактивной системы залпового огня. Гладков отмечал, что пострадали 11 частных домовладений, среди мирных жителей обошлось без пострадавших.
Утром в субботу Минобороны заявило об уничтожении трех беспилотников над российскими регионами.