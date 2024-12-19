Жительница курского города Суджи Наталья Разуменко рассказала, как спасалась с дочерью от иностранных наемников и выпущенных из украинских тюрем заключенных. Этим женщина поделилась с РИА «Новости» .

Разуменко оказалась в числе 46 жителей Курской области, которых вернули в Россию в конце ноября. Ранее военные ВСУ вывезли ее на Украину.

По словам женщины, спустя три месяца после вторжения украинской армии на территорию Курской области волонтеры Украинского Красного Креста предложили ей гуманитарный коридор в Сумы.

«Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем, — да бог знает, что там сделают, это чужая страна. Непонятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы, мало ли что», — сказала Разуменко.

Через несколько дней она все-таки решила согласиться на предложение украинских волонтеров, потому что побеспокоилась о безопасности своей дочери-подростка из-за иностранных наемников и выпущенных из украинских тюрем уголовников, которых направили в Суджанский район.

«Спасайте ребенка, девочка видная. Потому что там выпустили зеков из (украинских) тюрем», — предупредили жительницу Суджи волонтеры.

В середине октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вторгшиеся в Курскую область боевики ВСУ похитили большое количество курян. Она обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой о поиске пропавших по заявлениям родственников, чтобы организовать их встречу или вернуть людей домой.

22 ноября перевезенные через границу украинскими военными 46 жителей Курской области вернулись в Россию.