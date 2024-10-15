Украинского омбудсмена призвали найти похищенных жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала РИА «Новости», что попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца помочь найти похищенных из Курской области людей. Она добавила, что у нее есть обращения от родственников вывезенных курян и даже целых семей.
«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», — объяснила Москалькова.
Ранее она рассказала, что с 2022 года в приграничных регионах от атак ВСУ погибли 398 человек. Речь идет о жителях Курской, Белгородской и Брянской областей. Еще более тысячи получили ранения.
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