Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области

Перевезенные через границу украинскими военными 46 жителей Курской области вернулись в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова .

Она подчеркнула, что среди возвращенных — 12 детей, включая новорожденного ребенка, а также инвалид-колясочник.

«Их вывезли украинские вооруженные формирования с территории Курской области после нападения на [регион] в августе», — рассказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что все это время находилась на связи с родственниками и помогала в сборе документов для возвращения россиян домой. Также поддерживала постоянный диалог с украинской стороной.

Москалькова добавила, что вернуть сограждан удалось благодаря сотрудничеству с администрацией президента России, Минобороны, МИД, спецслужбами и государственными органами Белоруссии. Ситуацию по возвращению земляков держал на своем контроле губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Омбудсмен добавила, что очень благодарна за помощь и поддержку Международному комитету Красного Креста, чьи специалисты предоставили питание, вещи и транспорт.

О том, что вторгшиеся в Курскую область похитили из Курской области большое количество мирных жителей, Москалькова сообщила еще в середине октября. Она призвала своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца помочь в поиске пропавших по заявлениям родственников, чтобы организовать их встречу или вернуть людей домой.