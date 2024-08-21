Жительница Курской области погибла из-за сброса бомбы с украинского дрона

Смирнов: один человек погиб, двое ранены из-за атаки дрона в Курской области

Один человек погиб, двое получили ранения при сбросе бомбы с украинского беспилотника в Большесолдатском районе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале .

По его словам, взрывное устройство сбросили на автомобиль. Пострадавшие сами добрались до больницы и обратились за помощью. Еще одна женщина, ехавшая с ними, умерла от полученных травм на месте происшествия.

Ранее украинские боевики намеренно забросали минами двух жителей Волчанска, пытавшихся выбраться из поврежденного дома к российским военным. Оба мужчины погибли.

Кроме того, по недавно поступившей информации, ВСУ придумали тактику сдвоенных ударов дронами-камикадзе по мирным объектам в приграничных регионах России, чтобы нанести как можно больший ущерб.