Жительница Курской области погибла из-за сброса бомбы с украинского дрона

Смирнов: один человек погиб, двое ранены из-за атаки дрона в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Один человек погиб, двое получили ранения при сбросе бомбы с украинского беспилотника в Большесолдатском районе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, взрывное устройство сбросили на автомобиль. Пострадавшие сами добрались до больницы и обратились за помощью. Еще одна женщина, ехавшая с ними, умерла от полученных травм на месте происшествия.

Ранее украинские боевики намеренно забросали минами двух жителей Волчанска, пытавшихся выбраться из поврежденного дома к российским военным. Оба мужчины погибли.

Кроме того, по недавно поступившей информации, ВСУ придумали тактику сдвоенных ударов дронами-камикадзе по мирным объектам в приграничных регионах России, чтобы нанести как можно больший ущерб.

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»?

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте