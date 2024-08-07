ВСУ разработали новую тактику нападения на жителей приграничных районов России

ВСУ придумали тактику сдвоенных ударов дронами-камикадзе по мирным объектам в приграничных районах России, чтобы наносить максимальный ущерб. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, тактика выглядит следующим образом: оператор запускает первый беспилотник, например по жилому дому, чтобы сделать пробоину. Затем туда же направляется второй дрон для увеличения ущерба.

Авторы сообщения отметили, что к такой тактике украинские боевики прибегли по меньшей мере шесть раз, атакуя Белгородскую, Курскую и Орловскую области. При этом как минимум один человек погиб, подчеркнули они.

Накануне вечером ВСУ атаковали два храма Горнальского монастыря в Суджанском районе Курской области.