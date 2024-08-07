ВСУ разработали новую тактику нападения на жителей приграничных районов России

Mash: ВСУ разработали тактику сдвоенных ударов дронами по приграничным районам

ВСУ придумали тактику сдвоенных ударов дронами-камикадзе по мирным объектам в приграничных районах России, чтобы наносить максимальный ущерб. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, тактика выглядит следующим образом: оператор запускает первый беспилотник, например по жилому дому, чтобы сделать пробоину. Затем туда же направляется второй дрон для увеличения ущерба.

Авторы сообщения отметили, что к такой тактике украинские боевики прибегли по меньшей мере шесть раз, атакуя Белгородскую, Курскую и Орловскую области. При этом как минимум один человек погиб, подчеркнули они.

Накануне вечером ВСУ атаковали два храма Горнальского монастыря в Суджанском районе Курской области.

Фейк: жителей Курской области срочно эвакуируют из-за угрозы захвата АЭС

«Все закончится утилизацией нацистов». Что происходит в Курской области

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте