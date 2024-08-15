ВСУ забросали минами пытавшихся спастись мирных украинцев

Бойцы Вооруженных сил Украины специально сбросили мины на мирных жителей в Волчанске Харьковской области. Мужчины пытались спастись от обстрела при помощи российских военных, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время разведки бойцы ВС России увидели надписи с просьбой о помощи на крыше поврежденного дома. Их выложили двое мужчин, прятавшиеся в подвале этого же здания.

Российские военные передали им записку с просьбой следовать за беспилотником в безопасное место. Мужчины надели белые футболки для обозначения в качестве гражданских и двинулись в путь. Вот только их заметили бойцы ВСУ и сбросили мины. Оба мирных жителя погибли.

Украинские боевики ранее расстреляли машину с сослуживцами на опорном пункте под Харьковом. Похожая история произошла на правом берегу Днепра. Бойцы ВСУ поругались между собой, поскольку некоторые из них не хотели десантироваться на другой берег.