Жительница курской деревни пострадала при атаке украинского БПЛА

Жительница деревни Малый Каменец в Курской области получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Непрекращающаяся череда преступлений украинских нацистов. Ночью в результате сброса БПЛА пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести», — написал он.

Пострадавшую женщину доставили в областную клиническую больницу. Госпитализировать местную жительницу помогали военнослужащие. В больницу выехала врио министра здравоохранения Екатерина Письменная.

По предварительным данным, угроз для жизни 33-летней женщины нет.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников над Россией. Семь дронов ликвидировали над Брянской областью, два — над Ростовской, а также по одному над Белгородской, Курской областями и над Крымом.