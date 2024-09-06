Жительница ХМАО отправила мужу в зону СВО похоронный венок

Ura.ru: боец спецоперации из ХМАО получил от супруги посылку с траурным венком

Жительница Нижневартовска передала мужу, участвующему в боях в зоне СВО, посылку с траурным венком. Об этом сообщило издание Ura.ru .

Женщина обвинила супруга в измене и прислала ему похоронный венок с надписью «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь».

Издание опубликовало видеозапись, на которой военный вскрывает эту посылку. На кадрах боец заявляет, что его жена работает в одном из образовательных учреждений ХМАО и спрашивает мнение общественности по поводу странного подарка.

«Возможно ли допустить до работы с детьми такую неадекватную личность? Как это возможно? — задался вопросом мужчина.

По информации издания, ролик передали в полицию для проверки.

Ранее в Приморье местная банда вымогала деньги у ветерана СВО и довела его до суицида. По словам мужчины, преступники требовали у военных крупные суммы, в том числе выплаты за ранение. Пострадавший рассказал на видео о случившемся и попытался наложить на себя руки. Он выжил, его поместили в больницу.

РИА «Новости» сообщило, что в деле могут появиться новые фигуранты. По информации издания, аналогичный случай нападения на ветерана СВО происходил в Кировской области.