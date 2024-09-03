В деле о вымогательстве денег у бойца СВО Носова могут появиться новые фигуранты

РИА «Новости»: в деле о вымогательстве у бойца СВО могут быть новые фигуранты

В уголовном деле о вымогательстве денег у бойца СВО Никиты Носова из Приморского края в ближайшее время могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным источника агентства, это не первый случай нападения на военного. Весной 2023 года в Кировской области местная банда вымогала крупную сумму денег у приехавшего со спецоперации 25-летнего Даниила Разумова. За отказ передать средства военного жестоко избили. Позже полиция задержала вымогателей.

«Это как минимум — не исключено, что уже в ближайшее время в уголовном деле появятся новые потерпевшие», — сообщил источник РИА «Новости».

Следователи уже задержали одного из подозреваемых в вымогательстве, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Российский военный, вернувшийся с СВО, сообщил полиции о том, что у него вымогали деньги неизвестные, и он отдал 400 тысяч рублей.

В полиции Носову отказали в помощи. После этого он записал видеоролик, в котором рассказал, что вымогательство денег у вернувшихся с СВО бойцов на Дальнем Востоке поставлено на поток. Парень попытался совершить суицид, но его успели спасти. Сейчас он в реанимации.