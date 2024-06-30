Жительница Грайворона пострадала при атаке ВСУ на автомобиль

Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Грайвороне, пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

В городе Грайвороне Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на припаркованный автомобиль. Пострадала женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, мирная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение ноги. В 10:52 бригада скорой помощи доставляла ее в белгородскую больницу.

В результате взрыва один автомобиль сгорел полностью, второй обгорел с одной стороны. Спасатели потушили пожары. В еще одной машине выбило лобовое стекло и посекло осколками кузов. В трех квартирах расположенной рядом многоэтажки вылетели окна. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее украинские боевики сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде. Пострадали только машины: два автобуса и две легковушки. В ночь на 30 июня над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ. Всего над регионами России их уничтожили 38.

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