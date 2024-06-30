Почти 40 беспилотников ВСУ уничтожили ночью над регионами России

Минобороны: ВСУ уничтожили 38 беспилотников над 6 регионами России за ночь

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны в ночь на 30 июня уничтожили 38 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчитались в оборонном ведомстве.

Больше всего беспилотников — 15 — ликвидировали над территорией Курской области. Над Липецкой областью сбили девять дронов, над Воронежской и Брянской — по четыре, над Орловской и Белгородской — еще по два.

Ночью стало известно, что украинские боевики сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — повреждения получили лишь два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Белгородской области FPV-дрон атаковал нежилой дом, в селе Богун-Городок в результате сброса взрывного устройства выбило стекла и повредило крышу частного дома.

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте