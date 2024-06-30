Почти 40 беспилотников ВСУ уничтожили ночью над регионами России
Минобороны: ВСУ уничтожили 38 беспилотников над 6 регионами России за ночь
Средства противовоздушной обороны в ночь на 30 июня уничтожили 38 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчитались в оборонном ведомстве.
Больше всего беспилотников — 15 — ликвидировали над территорией Курской области. Над Липецкой областью сбили девять дронов, над Воронежской и Брянской — по четыре, над Орловской и Белгородской — еще по два.
Ночью стало известно, что украинские боевики сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — повреждения получили лишь два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Белгородской области FPV-дрон атаковал нежилой дом, в селе Богун-Городок в результате сброса взрывного устройства выбило стекла и повредило крышу частного дома.