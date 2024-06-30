ВСУ сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде

Губернатор Гладков: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на парковку в Белгороде

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на парковку в Белгороде, два автобуса и две легковушки получили повреждения. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — написал он.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали еще два объекта под Белгородом. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон ударил по нежилому дому. Повредились навес здания, крыша, кровля гаража и забор.

Еще ВСУ сбросили взрывное устройство в селе Богун-Городок Борисовского района. Из-за этого в одном из частных домов выбило стекла и повредилась кровля.

Ранее Гладков заявил, что украинские дроны-камикадзе атаковали движущиеся по дороге машины. В итоге три мирных жителя получили ранения.