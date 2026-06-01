Жительница Энергодара родила во время удара ВСУ по городу

Врачи родильного дома Энергодара принимали роды у пациентки во время удара украинских боевиков по парковке медицинского учреждения. Об этом в комментарии «Вестям» заявил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.

«В это время молодая девушка рожала ребенка. Но все обошлось хорошо, мама с малышом живы», — заявил он.

Черничук напомнил, что удар по городу украинские войска нанесли в ночь на воскресенье, 31 мая.

Как сообщала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, в зону поражения попали здание городской администрации, автомобильные заправки, жилые дома и транспорт.

Этот обстрел последовал за взрывом беспилотника около здания машинного блока Запорожской атомной электростанции, расположенного в нескольких метрах от реактора.