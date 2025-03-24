Жительница Белгородской области умерла после атаки дрона ВСУ на автомобиль

В больнице в Белгородской области скончалась женщина, пострадавшая при атаке украинского БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В отделении реанимации Грайворонской ЦРБ скончалась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая», — написал он.

По словам главы региона, врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку. Полученные ранения оказались слишком серьезными. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее другой мирный житель Белгородской области получил ранения из-за атаки ВСУ. Украинский БПЛА ударил по легковушке в хуторе Барилов Ракитянского района. Мужчину госпитализировали со множественными осколочными ранениями.

До этого еще один мирный житель попал под обстрел ВСУ в Репяховке. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.