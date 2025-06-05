Жителю Херсонской области дали 6,5 года за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Суд установил, что 29-летний мужчина опубликовал в Telegram комментарии в поддержку украинского националистического формирования.
В мае срок в 5,5 года получил другой житель Херсонской области. Согласно материалам уголовного дела, 28-летний мужчина публиковал в мессенджере комментарии в поддержку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Помимо тюремного срока, ему запретили на два года администрировать сайты и Telegram-каналы.
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