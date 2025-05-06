Россиянина приговорили к пяти годам за оправдание теракта в «Крокусе»

Южный окружной военный суд вынес приговор 28-летнему жителю Херсонской области, обвиненному в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Правоохранители установили, что мужчина разместил в мессенджере Telegram комментарии, в которых оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле», совершенный в марте 2024 года.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в течение двух лет. Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жительницу Дагестана за подготовку теракта в Хасавюрте. Подозреваемая собиралась подорвать здание правоохранительных органов, используя самодельную бомбу.