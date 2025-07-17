Жителя Воронежской области задержали за госизмену и подготовку к диверсии

Сотрудники ФСБ задержали 41-летнего жителя Воронежской области за государственную измену, подготовку к диверсии и незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, мужчина вышел на связь с украинской военной разведкой и стал передавать ей информацию о системах ПВО в регионе. Затем по заданию куратора он направился к тайнику, чтобы взять оттуда бомбу и подорвать объект энергетической инфраструктуры, но не успел этого сделать.

Против воронежца возбуждено уголовное дело, его взяли под стражу. ФСБ вновь напомнила о мерах предосторожности при общении с незнакомцами в мессенджерах.

Ранее суд приговорил жителя Белгородской области к 17 годам лишения свободы за сотрудничество с запрещенной в России террористической организацией и подготовку терактов.