Жителя Воронежской области задержали за госизмену и подготовку к диверсии

Сотрудники ФСБ задержали 41-летнего жителя Воронежской области за государственную измену, подготовку к диверсии и незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
По данным следствия, мужчина вышел на связь с украинской военной разведкой и стал передавать ей информацию о системах ПВО в регионе. Затем по заданию куратора он направился к тайнику, чтобы взять оттуда бомбу и подорвать объект энергетической инфраструктуры, но не успел этого сделать.
Против воронежца возбуждено уголовное дело, его взяли под стражу. ФСБ вновь напомнила о мерах предосторожности при общении с незнакомцами в мессенджерах.
Ранее суд приговорил жителя Белгородской области к 17 годам лишения свободы за сотрудничество с запрещенной в России террористической организацией и подготовку терактов.
Цифровой сервис по вывозу строительных отходов запустили в Подмосковье
Челябинец угрожал врачам ветклиники пистолетом
Минтранс Подмосковья напомнил о сезонных автобусных маршрутах до дач
Умный светофор заработал в микрорайоне Львовский в Подольске
Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ
Украина передала России тела 19 погибших бойцов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте