Белгородца приговорили к 17 годам за госизмену

Суд приговорил жителя Белгородской области к 17 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку терактов. Он сотрудничал с террористами и хранил взрывные устройства. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

Белгородца обвинили в связях с запрещенной в России террористической организацией. По ее заданию он нашел и забрал из тайника в лесу взрывные устройства, которые планировали использовать для диверсий в Белгородской области. Злоумышленник хранил их у себя дома, готовясь передать представителю террористов. Сотрудники УФСБ задержали белгородца, а взрывные устройства изъяли и обезвредили. Мужчине предъявили обвинения в государственной измене, участии в террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ.

«Собранные следственным отделом УФСБ России по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении гражданина РФ Горбунова П.В., 1977 г. р. Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В марте Генпрокуратура России сообщила об утверждении обвинительного заключения против жителя Белгородской области Петра Горбунова. Он добровольно вступил в контакт с террористической организацией «Легион „Свобода России“»*, которая запрещена в России, и согласился за вознаграждение участвовать в действиях, угрожающих безопасности страны. По заданию куратора Горбунов забрал из тайников 22 гранаты, четыре ящика с пиротехникой и самодельные устройства для прокола шин. Он хранил эти предметы у себя дома, ожидая дальнейших указаний.

Ранее в Томской области ФСБ задержала местного жителя, отправлявшего украинским спецслужбам снимки военных объектов в регионе. Против мужчины завели уголовное дело за государственную измену. Правоохранители устанавливают возможных других участников преступления.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.