Жителя Татарстана задержали за попытку устроить диверсию с беспилотником

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Татарстана за подготовку диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, молодого человека завербовали украинские спецслужбы, после чего он прошел курс обучения, где его учили конспирации и изготовлению взрывчатки. Параллельно мужчина готовил диверсию с помощью беспилотника на одном из заводов в Казани.

Против него возбудили уголовное дело о диверсии и прохождении обучения для нее.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, который готовил диверсию на Транссибирской магистрали, а затем собирался уехать на Украину, чтобы воевать против России. Против него возбудили дело о государственной измене.