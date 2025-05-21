Спецслужбы Украины поручили жителю Приамурья устроить диверсию на Транссибе

Мужчина в Приамурье собирался устроить диверсию на Транссибирской магистрали по указке Украины. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщило РИА «Новости» .

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что амурчанин по заданию украинских спецслужб намеревался принять участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России», — уточнили в ФСБ.

Кроме того, украинские силы приказали россиянину совершить диверсию на магистрали. Общался с кураторами мужчина в мессенджере. Обвиняемый признался следователям, что в октябре прошлого года ему поручили собрать СВУ, прийти на место диверсии и сделать три фото. По факту случившегося возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее жительницу Севастополя приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену. По данным следователей, она в 2023 году контактировала с представителями украинской разведки и передавала им данные об объектах Черноморского флота.