Жителя Симферополя задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя за конфиденциальное сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным следствия, мужчина по заданию куратора собирал информацию о российских военных объектах в Крыму и передавал ее украинской стороне. Задержанный признался в содеянном и дает показания. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Неделю назад сотрудники ФСБ задержали 62-летнего жителя Кемеровской области, который вышел на связь с СБУ и предложил свои услуги, чтобы навредить России. Он заявлял, что готов поджечь или подорвать военные и государственные объекты в регионе, и пересылал украинским спецслужбам фото и видео кузбасской инфраструктуры.
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