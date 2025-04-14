Сотрудники ФСБ в Кузбассе задержали мужчину за сотрудничество с СБУ

Житель Кузбасса связался с представителями СБУ Украины, чтобы навредить России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Кемеровской области, заявление процитировало РИА «Новости» .

«Задержан 62-летний житель региона, установивший конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», — объяснили в ведомстве.

По данным правоохранителей, подозреваемый контактировал в Telegram с украинскими спецслужбами в период с декабря 2023 по апрель 2024. В переписке он использовал псевдоним.

Мужчина заявил куратору, что готов совершить поджог или подрыв военных и государственных объектов в Кемеровской области. Выполняя задания, задержанный отправил украинской стороне видео и фото с информацией о военной, транспортной и правоохранительной инфраструктуре региона.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с другой страной, международной либо иностранной организацией.

Ранее в Подмосковье задержали диверсанта, решившего подорвать воинскую часть. Мужчина действовал по наводке спецслужб Украины.