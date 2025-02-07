Жителя Севастополя приговорили к 12 годам за государственную измену

Суд приговорил жителя Севастополя к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Крыму.

По данным следствия, 47-летний мужчина выступал против спецоперации и в 2023–2024 годах, находясь в Испании, активно переводил деньги ВСУ, но затем вернулся в Севастополь, где и был задержан. Кроме тюремного срока он получил штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее апелляционный суд отклонил жалобу другого севастопольца и отправил его в колонию. Мужчина получил по статье о госизмене 18 лет. Осудили его за то, что в 2022 году он передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских военных в Крыму и уговорил знакомого поджечь административное здание в Севастополе.