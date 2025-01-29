Пособника ВСУ из Севастополя отправили в колонию

Апелляционный суд оставил в силе приговор обвиняемому в госизмене севастопольцу

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор жителю Севастополя Сергею С., приговоренному к 18 годам колонии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Оперативники задержали мужчину в декабре 2022 года. В мае 2024-го суд первой инстанции признал его виновным по статьям «Государственная измена» и «Вовлечение лица в совершение теракта».

Следствие установило, что СБУ завербовала местного жителя еще в 2016 году. После начала специальной операции он передал данные о дислокации объектов Минобороны украинским спецслужбам. Также летом 2022 года обвиняемый привлек знакомого к попытке поджога административного здания в Севастополе.

Суд приговорил севастопольца к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Запорожской области задержали россиянина по делу о госизмене.