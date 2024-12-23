Жителя Ногинска задержали за оправдание терроризма

В Подмосковье задержали жителя Ногинска, которого подозревают в пропаганде и оправдании террористической деятельности запрещенного в России украинского военизированного объединения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Оказалось, что 43-летний мужчина публиковал в Сети пропагандистскую информацию.

«Готовимся поднять новый флаг России над Кремлем! <...>» — писал он.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее жителя Ярославля арестовали за призывы взорвать Крымский мост и Курскую АЭС. Против него возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Суд отправил задержанного под стражу.