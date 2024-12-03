Жителя Ярославля арестовали за призывы взорвать Крымский мост и Курскую АЭС

ФСБ задержала жителя Ярославля за призывы к терактам против Курской АЭС

Сотрудники ФСБ задержали 58-летнего жителя Ярославля, призывавшего взорвать Крымский мост и Курскую АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Там уточнили, что мужчину 1966 года рождения, публиковавшего в интернете призывы к совершению терактов на территории России, задержали при поддержке бойцов Росгвардии.

Против мужчины возбудили уголовное дело о призывах к терроризму и публичном оправдании террористической деятельности через интернет. Суд отправил задержанного под стражу.

Ранее уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против внучки прославленного летчика Валерия Чкалова — Дарьи Богдановой*. Это уже второе дело против нее.

Раньше Богданову* обвиняли в призывах к терроризму, когда она потребовала нанести по Москве ядерный удар. Она скрылась за границей, предположительно в Бельгии, и находится в розыске.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.