Жителя Ярославля арестовали за призывы взорвать Крымский мост и Курскую АЭС
ФСБ задержала жителя Ярославля за призывы к терактам против Курской АЭС
Сотрудники ФСБ задержали 58-летнего жителя Ярославля, призывавшего взорвать Крымский мост и Курскую АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Там уточнили, что мужчину 1966 года рождения, публиковавшего в интернете призывы к совершению терактов на территории России, задержали при поддержке бойцов Росгвардии.
Против мужчины возбудили уголовное дело о призывах к терроризму и публичном оправдании террористической деятельности через интернет. Суд отправил задержанного под стражу.
Ранее уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против внучки прославленного летчика Валерия Чкалова — Дарьи Богдановой*. Это уже второе дело против нее.
Раньше Богданову* обвиняли в призывах к терроризму, когда она потребовала нанести по Москве ядерный удар. Она скрылась за границей, предположительно в Бельгии, и находится в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.