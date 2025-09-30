Жителя Мордовии задержали за привлечение детей к терактам на ж/д
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мордовии, привлекавшего подростков к терактам на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«Федеральной службой безопасности России в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены», — уточнили в ЦОС.
По данным ФСБ, 18-летний злоумышленник установил контакты с ГУР Минобороны Украины и за деньги согласился поджигать релейные шкафы у железнодорожных путей в Мордовии. Для этого он привлекал подростков.
Накануне стало известно о задержании силовиками жительницы Севастополя, работавшей на военную разведку Украины. Известно, что россиянка трудилась поваром и планировала отравить бойцов СВО.