Жителя Мордовии задержали за привлечение детей к терактам на ж/д

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мордовии, привлекавшего подростков к терактам на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности России в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены», — уточнили в ЦОС.

По данным ФСБ, 18-летний злоумышленник установил контакты с ГУР Минобороны Украины и за деньги согласился поджигать релейные шкафы у железнодорожных путей в Мордовии. Для этого он привлекал подростков.

Накануне стало известно о задержании силовиками жительницы Севастополя, работавшей на военную разведку Украины. Известно, что россиянка трудилась поваром и планировала отравить бойцов СВО.