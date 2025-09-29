Повариха из Севастополя решила отравить бойцов СВО: подробности задержания

ФСБ задержала жительницу Севастополя за работу на военную разведку Украины

Россиянку, работавшую на военную разведку Украины, задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Ведомство показало кадры, на которых видно содержимое компьютера задержанной. Жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемки отдыхающих.

По данным ФСБ, россиянка работала шеф-поваром в одном из заведений общепита. Женщина планировала отравить бойцов спецоперации и сотрудничала с украинской разведкой. С помощью снимков мест дислокации кораблей Черноморского флота ВСУ планировали ракетные атаки.

Против задержанной возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против сотрудника УФССП в Новосибирской области.