Деньги шли на убийства. Госизменник получил 13 лет колонии в ДНР

В Донецкой Народной Республике вынесли приговор мужчине, который, по данным следствия, сознательно переводил деньги украинским боевикам. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

Жителя Енакиево Сергея Штырова задержали еще в декабре 2024 года. Операцию провели сотрудники контрразведки ФСБ.

Мужчину обвинили в том, что он финансировал Вооруженные силы Украины. По версии следствия, он понимал, на что идут его средства, и все равно продолжал поддерживать украинских военных.

После задержания Штырова отдали под суд. Власти признали его виновным в государственной измене, приговор ему вынесли по статье 275 УК России.

Мужчина получил 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

Максимальное наказание за государственную измену раньше составляло 20 лет лишения свободы. В 2023 году Госдума ужесточила его до пожизненного заключения.