Жителя Крыма задержали за конфиденциальное сотрудничество с СБУ
Жителя Крыма задержали по подозрению в конфиденциальном сотрудничестве с СБУ против России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным следствия, 44-летнего мужчину из Симферопольского района завербовали через Telegram. Он собирал информацию, где в Крыму находятся российские воинские части, и передавал ее украинскому куратору.
Затем он получил указание достать из схрона взрывчатку, собрать бомбу и устроить теракт, однако не успел этого сделать — спецслужбы вычислили тайник и задержали мужчину прямо на месте.
Сотрудники ФСБ вновь призвали россиян быть бдительными и по возможности не общаться с незнакомцами через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры.
Центр общественных связей спецслужбы опубликовал также видео о задержании.
Ранее 62-летнего жителя Калининградской области задержали за съемку стратегических объектов по заданию украинских спецслужб.