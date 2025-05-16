Силовики задержали мужчину, который по заданию СБУ фотографировал технику ВС России

В Калининградской области мужчину задержали за съемку стратегических объектов

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области.

По данным правоохранителей, местный житель договорился о сотрудничестве с представителем иностранной организации под контролем СБУ. По заданию куратора мужчина делал фотографии стратегически важных объектов на территории Калининградской области во время следования российской военной техники.

Силовики пресекли его незаконную деятельность. Россиянина задержали.

В отношении 62-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Туапсе. Мужчина отправлял деньги на нужды одной из террористических организаций, входящих в состав украинской армии.