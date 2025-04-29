Жителя Крыма арестовали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

В Крыму завершили расследование уголовного дела против 29-летнего жителя Керчи, которого обвинили в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, мужчина вышел на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и начал передавать им информацию об объектах критической инфраструктуры в регионе. Противник использовал эти сведения для ракетных ударов по российской территории.

Керченца задержали и отправили под стражу. Также Федеральная служба безопасности опубликовала кадры оперативной съемки.

Ранее в Москве арестовали за государственную измену россиянина по фамилии Филипов. Фабула дела и личность обвиняемого не раскрываются.