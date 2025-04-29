Россиянина в Москве арестовали по делу о государственной измене

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Филипов по делу о государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на картотеку инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Филипова Д. Н.», — написали в карточке уголовного дела.

Подробностей о личности мужчины и сути уголовного дела не раскрыли. Постановление суда об избрании меры пресечения обвиняемому вступило в силу.

Статья 275 УК России «Государственная измена» подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее суд в Москве на два месяца арестовал 21-летнего студента по обвинению в госизмене. Мужчину задержали еще в январе. Сначала арестовали на 10 суток по делу о хулиганстве — нецензурная брань в общественном месте. Потом по этим же статьям его задерживали еще два раза. В марте против него возбудили уголовное дело об измене.