Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» оштрафовали

Суд оштрафовал автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка на 600 тысяч рублей

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге признал 41-летнего блогера, опубликовавшего посты о теракте в «Крокусе», виновным по делу об оправдании терроризма и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил адвокат Роман Масалаев.

«Суд назначил наказание в размере 800 тысяч рублей, Николаю* зачтен срок пребывания под стражей, поэтому штраф снижен до 600 тысяч рублей», — рассказал правозащитник.

Уголовное дело об оправдании терроризма против автора скандальных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Николая Конашенка* поступило в суд в конце апреля этого года. Мужчину задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь из России в Ереван. После этого он публично извинился за посты.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.