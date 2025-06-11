Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» оштрафовали

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге признал 41-летнего блогера, опубликовавшего посты о теракте в «Крокусе», виновным по делу об оправдании терроризма и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Об этом в разговоре с
РИА «Новости» сообщил адвокат Роман Масалаев.
«Суд назначил наказание в размере 800 тысяч рублей, Николаю* зачтен срок пребывания под стражей, поэтому штраф снижен до 600 тысяч рублей», — рассказал правозащитник.
Уголовное дело об оправдании терроризма против автора скандальных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Николая Конашенка*
поступило в суд в конце апреля этого года. Мужчину задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь из России в Ереван. После этого он публично извинился за посты. *Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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