Айтишник из Москвы получил более 13 лет за госизмену

Суд приговорил к 13,5 годам сотрудника IT-компании из Москвы, которого признали виновным в государственной измене в пользу Соединенных Штатов. Видео с задержанием и приговором преступнику показала пресс-служба ЦОС ФСБ России.
«Решением суда он приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.
Мужчина незаконно владел информацией, которая относится к государственной тайне, и намеревался передать ее агенту американской разведки. Для этого он установил контакт с представителями Центрального разведывательного управления США.
В октябре 2022 года злоумышленника задержали при попытке передать секретные материалы.
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