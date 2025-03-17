Жителя Херсонской области задержали за слив секретных данных спецслужбам Украины

Сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Херсонской области за передачу секретной информации украинским спецслужбам. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, мужчина через родственницу, работающую на украинскую разведку, в октябре 2023 года сообщил, где именно в регионе размещаются российские военные. Против него возбудили уголовное дело о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее крымское управление ФСБ сообщило о задержании 29-летнего жителя Керчи, который по заданию украинской разведки собирал информацию о Феодосийской нефтебазе, Крымском мосте и других объектах, чтобы по ним могли ударить ракетами. Задержанному также предъявили обвинение в государственной измене.