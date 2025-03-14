ФСБ задержала жителя Керчи, сливавшего Украине данные о Крымском мосту

Оперативники ФСБ пресекли деятельность жителя Керчи, причастного к передаче данных спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Силовики установили, что 29-летний мужчина начал общаться с представителем разведки ВСУ. По его заданию житель Керчи собирал и передавал Украине сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры Крыма, в том числе о Феодосийской нефтебазе, военном аэродроме и Крымском мосту.

«Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов», — заявили в ФСБ.

Мужчину арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию покушений на участников спецоперации и госслужащих, которую готовила Украина. Спецслужбы собирались прислать по почте посылки с бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы.