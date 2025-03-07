Жителя Херсонской области приговорили к 11,5 года тюрьмы за шпионаж

Херсонский областной суд признал местного жителя виновным в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.

Подсудимого приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, 1981 года рождения жителю региона, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины», — отметили в пресс-служба.

Следствие установило, что обвиняемый передавал украинским спецслужбам с помощью мессенджера Telegram данные о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники ВС России. Против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее за попытку диверсии осудили жительницу Запорожской области. Она по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать линию энергопередачи в Энергодаре. Женщину задержали, когда она прикрепила на ЛЭП муляж взрывчатки.