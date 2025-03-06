Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку устроить диверсию

Жительницу Энергодара Наталью Шульгу, которая по заданию украинских спецслужб планировала совершить диверсию, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Запорожский областной суд признал фигурантку уголовного дела виновной в участии в преступном сообществе, покушении на диверсию, а также на незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатки.

Следствие установило, что Шульга в 2022 году вступила в украинское диверсионное сообщество и в 2024 году забрала из схрона муляж самодельного взрывного устройства. Настоящую взрывчатку подменили нашедшие ее оперативники.

В июне 2024 года подсудимая установила муляж бомбы на ЛЭП, которая питала 10 тысяч жителей Энергодара. После этого преступницу задержали.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Ранее московский областной суд признал жителя Подольска виновным в госизмене и диверсии. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.