Жителя Херсонской области будут судить за госизмену

Дело о государственной измене против 47-летнего жителя Херсонской области с обвинительным заключением передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, осенью 2023 года мужчина через родственницу, контактирующую с украинскими спецслужбами, передал им информацию о том, где в регионе дислоцируются российские военнослужащие.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 38-летнего мужчину, который собирал информацию об объектах ПВО в регионе и через мессенджер передавал ее представителю украинских спецслужб. Кроме того, задержанный обсуждал с куратором планы терактов и диверсий на территории России.