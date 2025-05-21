Силовики задержали россиянина, который передавал ВСУ данные о ПВО в Калужской области
ФСБ задержала россиянина за сбор данных об объектах ПВО в Калужской области
Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию украинских служб собирал и передавал данные об объектах ПВО в Калужской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.
По версии следствия, в сентябре 2023 года 38-летний россиянин через мессенджер Telegram начал общаться с представителем украинских служб и согласился передавать ему информацию о местонахождении российских систем противовоздушной обороны в Калужской области.
Кроме того, мужчина с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций обсуждал планы по организации диверсий. Он закупил пауэрбанки, сухпайки и энергетики для украинских диверсантов и активно изучал инструкции по управлению ударными беспилотниками.
В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Он признал свою вину и сотрудничает с следствием.
Ранее стало известно, что житель Приамурья планировал устроить диверсию на Транссибирской магистрали по указке Украины.