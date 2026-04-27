Жителя Феодосии осудят за передачу СБУ данных о военных объектах

Жителя Феодосии будут судить по делу о государственной измене за передачу украинским спецслужбам сведений о военных объектах и инфраструктуре Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Правоохранители задержали жителя Ялты, который передал украинской стороне сведения об объектах Черноморского флота. Мужчина вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал информацию о местах дислокации воинских подразделений, расположении средств ПВО, а также данные об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта.

В прокуратуре Крыма уточнили, что обвиняемый, будучи противником проведения спецоперации, вступил в контакт с представителем украинской спецслужбы.

В 2022–2023 годах мужчина фотографировал нефтебазу, военные и морские суда, передавал собранные материалы иностранной стороне.

Ранее задержали жителя Ялты, который передал противнику сведения об объектах Черноморского флота.